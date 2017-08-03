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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


SAMSUNG PAY НАЧИНАЕТ РАБОТУ С «МИРОМ»
12:14 03.08.2017

Samsung Pay раньше, чем Apple Pay и Android Pay, обеспечила техническую возможность оплаты картами НСПК с телефонов, сообщает финансовый портал Banki.ru.

Первыми платить со смартфонов картами «Мир» начнут владельцы телефонов, поддерживающих платежную систему Samsung Pay. Возможность расплачиваться картами «Мир» с помощью Apple Pay и Android Pay появится в 2018 году, добавили источники.

Как сообщает портал Банки.ру со ссылкой на «Известия», Samsung Pay раньше, чем Apple Pay и Android Pay, обеспечила техническую возможность оплаты картами Национальной системы платежных карт (НСПК) с телефонов, рассказал изданию близкий к Центробанку источник.

«Технически эта платежная система первой подготовила все к оплате картами «Мир» с телефонов», — отметил собеседник.

Представители крупных российских кредитных организаций из топ-50 подтвердили эту информацию. «С помощью Apple Pay и Android Pay картами «Мир» можно будет расплачиваться в 2018 году», — отметили банкиры.

В пресс-службе НСПК газете сообщили, что технология для мобильных платежей разработана, однако раскрыть конкретные планы работы с платежными сервисами отказались. По словам представителей НСПК, пока рано говорить о том, какой платежный сервис — Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay — будет подключен первым.

В пресс-службах Samsung, Apple и Google воздержались от комментариев.

О том, что картой «Мир» можно будет платить с телефона, стало известно еще в прошлом году. Три главных игрока этого рынка — Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay — превращают телефон в виртуальную банковскую карту благодаря технологии NFC. Для оплаты покупки смартфон c NFC-чипом прикладывается к терминалу, а сумма покупки списывается с банковской карты клиента. Так же происходит и оплата по картам с бесконтактной технологией Visa PayWave и MasterCard PayPass.
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