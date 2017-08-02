МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

BITCOIN CASH СТАЛ ТРЕТЬЕЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ ПО УРОВНЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ

10:44 03.08.2017 Цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара, сообщает финансовый портал Banki.ru. Капитализация bitcoin cash превысила 9,7 млрд долларов менее чем за сутки, что позволило занять третье место по уровню капитализации среди криптовалют. На 14:30 среды этот показатель составлял 9,79 млрд долларов, при этом цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара. Первое место по уровню капитализации у биткойна (44,3 млрд долларов), второе место — у ethereum (20,7 млрд).