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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


BITCOIN CASH СТАЛ ТРЕТЬЕЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ ПО УРОВНЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ
10:44 03.08.2017

Цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара, сообщает финансовый портал Banki.ru.

Капитализация bitcoin cash превысила 9,7 млрд долларов менее чем за сутки, что позволило занять третье место по уровню капитализации среди криптовалют.

На 14:30 среды этот показатель составлял 9,79 млрд долларов, при этом цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара.

Первое место по уровню капитализации у биткойна (44,3 млрд долларов), второе место — у ethereum (20,7 млрд).
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