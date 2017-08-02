|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
BITCOIN CASH СТАЛ ТРЕТЬЕЙ КРИПТОВАЛЮТОЙ ПО УРОВНЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ
10:44 03.08.2017
Цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара, сообщает финансовый портал Banki.ru.
Капитализация bitcoin cash превысила 9,7 млрд долларов менее чем за сутки, что позволило занять третье место по уровню капитализации среди криптовалют.
На 14:30 среды этот показатель составлял 9,79 млрд долларов, при этом цена одного bitcoin cash равна 594,23 доллара.
Первое место по уровню капитализации у биткойна (44,3 млрд долларов), второе место — у ethereum (20,7 млрд).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2017
Курсы в банках
на 03.08.2017
Конвертация в банках
на 03.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте