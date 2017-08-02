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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КИТАЙ-КЫРГЫЗСТАН-ТАДЖИКИСТАН-АФГАНИСТАН-ИРАН ЗАШЕЛ В ТУПИК
15:59 02.08.2017
Министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёров в ходе пресс-конференции сообщил, что Тегеран обещал для ТЭО проекта ж/д Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран выделить 1 миллион долларов. Однако так и не сделал этого.
Министр добавил, что в течении 7 лет после подписания соглашения Иран оплатил только 200 тысяч долларов. «Поэтому проект оказался в тупике и на данный момент никакой перспективы по его продвижению не наблюдается», - сказал Худоер Худоеров.
Шерали Ганджлзода, заместитель министр транспорта Таджикистана на данный пресс-конференции добавил, что «если данная проблема не решается на высшей уровне, то, наверное, больше проект не реализуется». «Причина – Иран и Китай не нашли общий язык», - добавил Ганджалзода.
Предполагалось, что продолжительность проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран составить почти 2 тысячи км, через Таджикистан проходит 580 км. По оценкам специалистов, для каждого километра ж/д на территории Таджикистана потребуется от 8 до 10 миллион долларов. По предварительным оценкам, для 580 км по территории Таджикистана понадобится 3,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает агентство CA-NEWS.
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