ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМОРАЖИВАТЬ СЧЕТА В СЛУЧАЕ ПАНИКИ ВКЛАДЧИКОВ
11:47 01.08.2017

Страны ЕС изучают возможности ограничения массового снятия средств со счетов в банках, испытывающих проблемы (bank run), сообщает агентство Reuters.

По мнению критиков, эта идея может только усилить панику – люди будут снимать деньги со счетов на основании первых же слухов. Предложение находится в стадии рассмотрения с начала 2017 года.

Ограничение паники среди вкладчиков, по мнению авторов предложения, поможет более эффективно помогать финансовым учреждениям, которые испытывают проблемы. Документ, подготовленный во время председательства Эстонии в ЕС, называет ограничение массового изъятия денег из банков "возможным", отмечая, что в Европе нет единого мнения по поводу такой меры. В предложении предлагается, тем не менее, обеспечить вкладчикам право на изъятие некоторой суммы, достаточной для покрытия оперативных финансовых потребностей.

Планируется, что средства на счетах вкладчиков можно будет блокировать на срок до пяти рабочих дней, в экстренных случаях – до 20 рабочих дней. Между тем, представители банковской отрасли полагают, что ограничение приведет к тому, что вкладчики будут снимать средства со счетов на ранних стадиях возникновения проблем – в том числе и на основании слухов. Дискуссии по поводу этой модели будут продолжены в сентябре.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.08.2017
валюта курс
EUR 2.2816
USD 1.9442
RUB 3.2371
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2816 +0.0116
USD 1.9442 +0.0046
RUB 3.2371 -0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2870 2.2860
USD 1.9380 1.9430
RUB 3.2400 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 01.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 70.5500 71.3600
USD/RUB 59.7000 60.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте