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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПОЛЬША С СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИВАЕТ "ГАЗОВЫЙ ЗАКАЗ" ДЛЯ УКРАИНЫ
16:56 12.07.2017

"Укртрансгаз" и польский оператор трубопроводов Gaz-System договорились увеличить с 1 сентября возможности поставок газа в Украину с польского направления. Об этом говорится в сообщении Gaz-System, пишет Укринформ.

"Gaz-System и "Укртрансгаз" планируют с 1 сентября увеличить возможности касательно транспортировки газа в направлении Украины", - информирует Gaz-System.

Операторы договорились, что будут предлагать максимальные возможности для транспортировки газа в направлении Украины в пункте "Германовице" в период с 1 сентября до 30 апреля на уровне 250 тыс. куб. м/час, а в период с 1 мая по 31 августа - 167 тыс. куб. м/час.

Резервация пропускной способности будет доступна на платформе проведения аукционов Gaz-System в соответствии с календарем проведения аукционов.

Сообщается, что стороны договорились "гармонизировать продукты и механизмы их распределения" с обеих сторон системы транспортировки газа.
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