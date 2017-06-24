ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


МОЩНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ СОЕДИНИТ ОНТАРИО И ПЕНСИЛЬВАНИЮ
11:45 26.06.2017

Канадскую провинцию Онтарио и американский штат Пенсильвания соединит мощный подводный электрический кабель. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джим Кар.

По словам Кара, реализация этого проекта пойдет на пользу окружающей среде, сообщает Укринформ.

«Канада – это страна с большим разнообразием природных ресурсов и, несмотря на наше движение к низкоуглеродному будущему, электроэнергия будет приобретать все большую роль. Проекты, подобные этому, служат канадскими примерами того, что окружающая среда и экономика могут идти бок-о-бок», - сказал Кар.

В министерстве природных ресурсов отметили, что проект предусматривает прокладку по дну озера Эри 1000 мегаваттной двусторонней линии передачи протяженностью около 117 км, которая впервые соединит Онтарио и Пенсильванию. Оценочная стоимость работ только с канадской стороны составит 554 млн долл., а завершиться они должны до 2020 года.

При утверждении проекта проводились консультации с представителями коренных народов и экологами, по результатам которых было выдано 42 обязательных к выполнению условия, большинство из которых касаются уменьшения влияния на окружающую среду.

Как известно, озеро Эри входит в систему из пяти Великих озер на границе США и Канады. При общей площади более 245 тыс. км кв. эти озера формируют один из крупнейших пресноводных бассейнов мира.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте