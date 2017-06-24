Международные новости

Канадскую провинцию Онтарио и американский штат Пенсильвания соединит мощный подводный электрический кабель. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джим Кар.

По словам Кара, реализация этого проекта пойдет на пользу окружающей среде, сообщает Укринформ.

«Канада – это страна с большим разнообразием природных ресурсов и, несмотря на наше движение к низкоуглеродному будущему, электроэнергия будет приобретать все большую роль. Проекты, подобные этому, служат канадскими примерами того, что окружающая среда и экономика могут идти бок-о-бок», - сказал Кар.

В министерстве природных ресурсов отметили, что проект предусматривает прокладку по дну озера Эри 1000 мегаваттной двусторонней линии передачи протяженностью около 117 км, которая впервые соединит Онтарио и Пенсильванию. Оценочная стоимость работ только с канадской стороны составит 554 млн долл., а завершиться они должны до 2020 года.

При утверждении проекта проводились консультации с представителями коренных народов и экологами, по результатам которых было выдано 42 обязательных к выполнению условия, большинство из которых касаются уменьшения влияния на окружающую среду.

Как известно, озеро Эри входит в систему из пяти Великих озер на границе США и Канады. При общей площади более 245 тыс. км кв. эти озера формируют один из крупнейших пресноводных бассейнов мира.