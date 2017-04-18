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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


МВФ ОБНАРОДОВАЛ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
11:08 19.04.2017

Международный валютный фонд повысил предыдущий прогноз роста мировой экономики на 2017 год до 3,5%, предусмотрев также постоянное повышение темпов роста в 2018 году до 3,6%. Об этом заявил во вторник во время презентации в штаб-квартире Фонда обзора "Перспективы мировой экономики" экономический советник МВФ Морис Обстфелд.

"Мы прогнозируем, что рост мировой экономики будет происходить постоянными темпами, до 3,5% в 2017 году – в сравнении с 3,1% в прошлом году. И в 2018 году мы ожидаем показатель 3,6%", - отметил представитель МВФ, которого цитирует Укринформ.

По его словам, эти показатели учреждаются на позитивном импульсе в глобальной экономике, который до сих пор продолжает иметь место.

Ожидаемые улучшения показателей роста в 2017-2018 гг. имеют широкую базу, хотя рост остается достаточно низким во многих странах с развитой экономикой, и экспортеры биржевых товаров продолжают испытывать трудности, говорится в презентованном обзоре Фонда.

Отмечая рост в течение более близкого времени, МВФ в то же время имеет заниженные ожидания на долгосрочную перспективу, особенно в странах с развитой экономикой. В этой связи указываются угрозы для мирового роста, особенно в странах с развитой экономикой.

"Одна из серьезных угроз заключается в изменении курса на протекционизм, который мог бы привести к торговой войне", - говорится в докладе. Кроме того, отмечается еще несколько факторов риска, в том числе, замедление темпов возобновления после мирового финансового кризиса, нарушение в роботе рынков труда, политическая поддержка "игры с нулевой суммой" в экономической политике государств. Все это способно "взорвать международные торговые отношения и в целом многостороннее сотрудничество", - подчеркнули в Фонде.
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