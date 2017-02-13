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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В ПОЛЬШЕ ОБНАРУЖИЛИ ВОСЕМЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ПТИЧЬЕГО ГРИППА
11:18 14.02.2017
В Польше в четырех воеводствах страны в течение нескольких дней обнаружили восемь новых случаев птичьего гриппа, сообщает Укринформ.
По словам главного санитарного врача Польши, в пяти случаях вирус касается домашней птицы (куры, утки), а в остальных трех - диких птиц (лебедей).
Случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Силезском и Нижнесилезском воеводстве на юге Польши, в Великопольском воеводстве на западе страны, а также Куявско-Поморском воеводстве на севере Польши.
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех сообщила, что масштабы проблемы значительно выше, чем во время подобной эпидемии 10 лет назад, поскольку сейчас проблема касается значительной большей части территории страны.
По ее словам, последние случаи птичьего гриппа означают необходимость утилизации 320 тыс. единиц домашней птицы.
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