Международные новости

Ученые из Междисциплинарного центра при Университете Люксембурга разработали важный математический алгоритм под названием Equihash.

«Данный алгоритм - ключевой элемент новой криптографической валюты Zcash, отличительной чертой которой является гарантия большей степени анонимности и конфиденциальности по сравнению с известной криптовалютой Bitcoin», - говорится в пресс-релизе Университета Люксембурга, который имеется в распоряжении ЭКОПРЕСС.

В конце 2016 года Zcash была запущена в качестве экспериментальной технологии в области цифровой валюты. На сегодня Bitcoin является общепризнанной и широко используемой цифровой валютой. Тем не менее насчитывается более ста других криптовалют, рыночная капитализация которых составляет более 1 миллиона долларов США.

В свою очередь новая криптовалюта Zcash может рассматриваться как обновление протоколов Bitcoin. В рамках Bitcoin транзакции существуют в виде записей в распределенной базе, называемой «блокчейн». Достоверность проводимых транзакций в блокчейне проверяется каждые десять минут. Подобные проверки и создание новых блоков в блокчейне (процесс известный как «майнинг») требует значительных вычислительных мощностей, которые обеспечиваются благодаря мировой распределенной компьютерной сети. «Майнеры», предоставляющие вычислительные мощности, вознаграждаются новыми цифровыми монетами.

С помощью криптовалюты Zcash разработчики попытаются решить две основные проблемы Bitcoin: устранить недостаточную конфиденциальность транзакиций и не допустить сосредоточения процесса подтверждения в руках десятка майнеров, которые вложили значительные средства в специализированное оборудование.

Алгоритм для Bitcoin осуществляется с помощью особых энергосберегающих микрочипов на сверхмощных компьютерах, которые стоят миллионы евро и предоставляют большие вычислительные мощности для майнинга по сравнению со стандартным компьютерным оборудованием за те же деньги. Для устранения этих недостатков и был разработан алгоритм Equihash, который невозможно разбить на малые рабочие пакеты, что позволяет проводить более эффективные вычисления на персональных компьютерах с многоядерными процессорами и гигабайтами памяти.

Благодаря этому цифровая валюта станет более демократичной, поскольку в процесс майнинга будет вовлечено больше интернет-пользователей.

Впервые алгоритм Equihash был представлен в прошлом году на одном из пяти важнейших мероприятий, посвященных безопасности сетей и распределенных вычислительных систем.

Разработчики утверждают, что алгоритм майнинга Equihash окажет положительное влияние на развитие теории вычислительных систем в целом. Поскольку процесс майнинга новых монет с Zcash/Equihash является довольно дорогим, практически отсутствует риск возникновения монополий, так как для этого требуются большие объемы компьютерной памяти и вычислительных процессов, и процесс проверки новых монет становится быстрым и дешевым.

Отмечается, что Equihash может использоваться как в работе с Zcash, так и с другими криптовалютами, включая Bitcoin. Тем не менее создатели алгоритма продолжат исследовательскую деятельность в этой многообещающей сфере инновационных технологий.