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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


НОВОЕ РЕШЕНИЕ SAP ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ УПРОСТИТ ВНЕДРЕНИЕ ИТ В БАНКЕ БУДУЩЕГО
10:55 13.02.2017

Компания SAP SE (NYSE: SAP) анонсировала новую версию решения SAP Omnichannel Banking.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в SAP CIS, она представляет собой единую платформу с открытыми стандартами, которая упростит процесс управления мобильными и веб-приложениями для банковского обслуживания физических лиц, малых и крупных предприятий. Новое решение включает более 500 микросервисов и позволяет банкам разрабатывать гибкие приложения с уникальными функциями электронного обслуживания клиентов для смартфонов, планшетов и ПК.

SAP Omnichannel Banking дополняет решения для взаимодействия с клиентами и коммерции портфеля SAP Hybris и формирует комплексную платформу, которая позволит банкам контролировать все аспекты обслуживания клиентов. В будущем запланирована интеграция с прикладными программными интерфейсами (API), что даст клиентам возможность легко переключаться между разными каналами связи. С помощью комбинации SAP Omnichannel Banking и решений SAP Hybris банки смогут реализовать интеллектуальные процессы электронных продаж и обслуживания, персонализировать взаимодействие с клиентами по всем каналам и получить комплексный обзор данных клиентов.

Модульная архитектура SAP Omnichannel Banking позволит банкам развертывать новые продукты и услуги поэтапно и без прерывания текущих процессов. Решение поддерживает развертывание локально и в облаке, а также обеспечивает быстрое внедрение и повышенную частоту обновлений. Решение значительно сократит объем работ по созданию расширений для каждого банка за счет обширной библиотеки акселераторов пользовательской настройки и более 200 сервисов конфигурации с единой точкой доступа. Кроме того, SAP Omnichannel Banking предоставляет плагины Eclipse интегрированной среды разработки (IDE) микросервисов. Это повышает продуктивность разработок и позволяет формировать постоянно расширяющуюся сеть надежных партнеров и финансово-технологической поддержки.

«Для банков использование нескольких платформ приводит к большому числу рабочих процессов, отдельным графикам техобслуживания, а также медленному и сложному обновлению, - сказал Фолк Рикер, руководитель подразделения по работе с банковским сектором SAP SE. - SAP Omnichannel Banking и SAP Hybris представляют собой комплексную платформу для управления всеми типами электронных взаимодействий с клиентами, включая мобильные и веб-приложения, и различные направления деятельности. Этот продукт может стать одним из конкурентных преимуществ банка и обеспечит персонализированное электронное обслуживание клиентов».

Новая версия SAP Omnichannel Banking включает:

единую бизнес-логику и надежные функции самообслуживания, на основе которых можно создавать мощные и готовые к использованию банковские приложения для обслуживания физических лиц и компаний;

компоненты, обеспечивающие централизацию критически важных оперативных задач благодаря архитектуре с поддержкой защиты, полномочий, утверждений, предупреждений, управления каналами, календарного планирования, распределенного кэширования, уведомлений, проверок, агрегации данных клиентов, электронных процессов, администрирования пользователей, а также управления каналами и устройствами;

открытую архитектуру, которая поддерживает интеграцию сторонних бизнес-услуг и партнеров для формирования совместных сценариев и ускорения внедрения инноваций;

гибкий интерфейс SAPUI5, который снимает все ограничения по технологиям разработок UI;

опциональную интеграцию с базовым решением SAP для банков.

Согласно исследованию IDC по запросу SAP, банки готовы сотрудничать с финансово-технологическими компаниями, но этому препятствует сложная ИТ-архитектура первых. Архитектура API в SAP Omnichannel Banking упрощает этот процесс. Теперь банки могут активно использовать сеть партнеров, сотрудничать с финансово-технологическими компаниями, а также взаимодействовать с отраслевыми лидерами.
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