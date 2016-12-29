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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬША ВВОДИТ НОВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ
12:46 30.12.2016
С 1 января 2017 года Польша вводит новый вид разрешения на перевозку грузов автомобильным транспортом. Об этом сообщает Клуб логистов.
В части "B" разрешения, кроме наименования и адреса перевозчика, государственных номеров транспортного средства необходимо будет указывать дату первого въезда на территорию Республики Польша, государство погрузки и разгрузки, а также количество перевозимого товара в килограммах (литрах), а в случае проезда автомобиля без груза "следует указать "пустой".
В случае въезда/выезда автотранспортного средства без груза под определением "Страна погрузки" следует понимать страну отправления, а "Страна разгрузки" - страну назначения.
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