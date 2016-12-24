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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


РОССИЙСКИЙ ГАЗ СТОИТ В РУМЫНИИ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ГАЗ МЕСТНОЙ ДОБЫЧИ
12:41 26.12.2016

Объемы импортируемого Румынией российского природного газа составляют около 30% от общего объема потребляемого в стране топлива, а в зимний период показатель импорта может достичь 40%. Об этом заявил руководитель румынского Национального агентства по регулированию в энергетике Николае Хаврилец.

«Существенный рост объемов импорта российского газа (в зимний период импорт может составить около 40% от общего объема потребляемого в стране газа) обусловлен, прежде всего, введением слишком высокого налога на сверхприбыль для румынских поставщиков газа. Высокие налоги и привели к тому, что импортируемый из России газ обходится румынским потребителям дешевле, нежели отечественный», - отметил Хаврилец, которого цитирует Укринформ.

В начале 2015 года в том же Агентстве по регулированию в энергетике заявляли, что импорт российского газа сократился до 3% от общего объема потребляемого в Румынии газа.

Несколькими днями ранее в румынской газовой компании «Трансгаз» заявили, что, в случае холодной зимы у Румынии могут возникнуть проблемы с поставками газа для бытовых потребителей, так как газовые хранилища страны заполнены лишь на две трети.
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