Совет Евразийской экономической комиссии 24 ноября внес изменения в технические регламенты ЕАЭС «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Как сообщает ЕЭК, изменения подготовлены в инициативном порядке Российской Федерацией в целях обеспечения возможности использования газа в качестве моторного топлива для сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и широкой номенклатуры самоходных машин и поддержаны всеми странами Евразийского экономического союза.

Предприятиями государств-членов освоена номенклатура оборудования и технические решения, позволяющие обеспечить выпуск сельскохозяйственной техники, использующей сжиженный природный газ (СПГ) в качестве моторного топлива.

В настоящее время техрегламентом на сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора предусмотрены обязательные требования безопасности, предъявляемые к тракторам, использующим газ в качестве моторного топлива, а также компонентам таких тракторов, обеспечивающим питание их двигателей сжиженным углеводородным газом (СУГ) и компримированным природным газом (КПГ).

Изменения в этот техрегламент предусматривают распространение его требований в отношении оборудования для питания двигателей тракторов также сжиженным природным газом (СПГ) и тракторной техники, оснащенной таким оборудованием.

Изменения в техрегламент на машины и оборудование предусматривают возможность установки на самоходные машины оборудования для питания двигателей, использующих газообразное топливо (КПГ, СПГ или СУГ).

Для исключения двойного регулирования в отношении газобаллонного оборудования внесены изменения в техрегламент Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», предусматривающие исключение из его области применения газобаллонного оборудования и элементов, специально разработанных для использования на самоходных машинах, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах.

Изменения в указанные техрегламенты вступят в силу по истечении 360 календарных дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК о внесении изменений.