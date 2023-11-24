Совет Евразийской экономической комиссии по предложению Российской Федерации на заседании 24 ноября внес изменение в примечание к приложению 7 технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Как сообщает ЕЭК, до 31 декабря 2026 года для судов, участвующих во внутренних водных перевозках, продлена возможность производства и выпуска в обращение судового топлива с массовой долей серы не более 1,5%.

Это решение принято в целях обеспечения стабильности внутренних водных перевозок, существующих логистических схем и сохранения бесперебойного снабжения товарами районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов.