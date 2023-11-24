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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ НА РЫНКЕ ЕАЭС СУДОВОГО ТОПЛИВА С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ СЕРЫ НЕ БОЛЕЕ 1,5% ПРОДЛЕНЫ НА ТРИ ГОДА
15:56 24.11.2023
Совет Евразийской экономической комиссии по предложению Российской Федерации на заседании 24 ноября внес изменение в примечание к приложению 7 технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Как сообщает ЕЭК, до 31 декабря 2026 года для судов, участвующих во внутренних водных перевозках, продлена возможность производства и выпуска в обращение судового топлива с массовой долей серы не более 1,5%.
Это решение принято в целях обеспечения стабильности внутренних водных перевозок, существующих логистических схем и сохранения бесперебойного снабжения товарами районов Крайнего Севера и приравненных к ним регионов.
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