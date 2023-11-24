Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до конца 2025 года беспошлинный ввоз электромобилей во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме РФ.

"Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации", - говорится в сообщении ЕЭК.

В марте 2022 года Совет ЕЭК установил квоты на беспошлинный ввоз электромобилей для Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В отношении Армении квота на 2022 год составляла 7 тыс. автомобилей, на 2023 год - 8 тыс., для Беларуси - 10 тыс. и 15 тыс. соответственно, для Казахстана также 10 тыс. и 15 тыс., для Кыргызстана - 5 тыс. и 10 тыс. Действие меры должно было истечь в конце этого года.

РФ в лице Минпромторга неоднократно выступала против введения беспошлинного ввоза электромобилей в расчете на развитие внутреннего производства.

Без льготы ставка ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей для стран ЕАЭС составляет 15% от таможенной стоимости.