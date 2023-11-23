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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
НАЦБАНК КАЗАХСТАНА СНИЗИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ ДО 15,75% ГОДОВЫХ
10:41 24.11.2023
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором плюс-минус 1 п.п.
Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.
"Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении Нацбанка.
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