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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЭКСПЕРТЫ СНГ СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О МЕДСТРАХОВАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ


10:15 24.11.2023

Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей состоялось 23 ноября в штаб-квартире СНГ.

Как сообщает сайт Исполкома СНГ, в заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

Эксперты обсудили замечания и предложения к проекту соглашения, доработали и большинством голосов согласовали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Участники заседания в соответствии с инициативой узбекской стороны пришли к пониманию целесообразности проведения круглого стола на тему «Изучение вопроса создания и внедрения механизма признания на территории государства трудоустройства договоров добровольного медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, заключивших данный договор на территории государства своего постоянного проживания» с приглашением представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также представителей страховых компаний стран СНГ.

Отметим, что в силу сложившихся тесных исторических и социокультурных связей для государств Содружества характерны постоянные миграционные потоки граждан, включающие и трудовую миграцию.

В большинстве стран государственная политика по регулированию внутреннего и внешнего перемещения рабочей силы регулируется национальным миграционным законодательством и международными договорами, которые в том числе затрагивают вопросы оказания медицинской помощи.

На площадке Содружества на текущий период вопросы оказания медицинской помощи для трудовых мигрантов не выделены отдельно и регулируются международными договорами, затрагивающими только оказание экстренной и неотложной медицинской помощи.

Вместе с тем трудовые мигранты, особенно без квалификации, часто работают в условиях ограниченной социальной защиты и имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам.

Эти обстоятельства и подтолкнули к разработке проекта соглашения о сотрудничестве в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей.
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