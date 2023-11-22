Евразийский межправительственный совет утвердил соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, экспортируемых странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, соглашение направлено на унификацию подходов стран ЕАЭС по определению и подтверждению происхождения товаров в рамках их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС, в том числе при наличии в государствах-членах мер регулирования экспорта, зависящих от происхождения.

«Заключение нового соглашения о системе определения происхождения вывозимых товаров является важным шагом в части развития евразийской интеграции. Достигнутые договоренности подытожили длительные переговоры сторон по сближению существующих подходов по соответствующим вопросам, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – После вступления соглашения в силу у участников внешней торговли, осуществляющих экспортные поставки товаров в третьи страны, появится документ, содержащий все базовые положения о работе с происхождением. Это поможет в решении одновременно двух задач – упрощения доступа евразийских товаров на внешние рынки и воспрепятствования возникновению барьеров на внутреннем рынке Союза».

Соглашение нацелено на формирование единых механизмов документального подтверждения происхождения вывозимой из ЕАЭС продукции и установление единых правил взаимодействия экспортеров с организациями, осуществляющими выдачу сертификатов о происхождении товара.

Кроме того, документом закладывается правовая основа по формированию в Союзе нового института, позволяющего подтверждать преференциальное происхождение товаров, поставляемых в страны-партнеры ЕАЭС по свободной торговле, в упрощенном формате, – института уполномоченных экспортеров.

Участники ВЭД, получившие такой статус, смогут пользоваться тарифными преференциями без необходимости оформления сертификатов о происхождении своих товаров. Так, после получения соответствующей авторизации взамен сертификатов, получение которых сопряжено с необходимостью обращаться в уполномоченные организации, они смогут оформлять документы самостоятельно, экономя как собственные временны́е, так и финансовые ресурсы.

Немаловажная роль в соглашении отведена и вопросам определения происхождения товаров, в отношении которых применяются экспортные меры регулирования. На таможенной границе ЕАЭС создается бесшовный внутренний контур, появление которого позволит странам пятерки по-новому взглянуть на возможности тонкой настройки экспортных мер регулирования, минимизировав тем самым периодически возникающие во взаимной торговле ограничения.

«Пока соглашение будет проходить ратификацию, нам предстоит завершить работу над проектом Специальных правил определения происхождения экспортируемых товаров, которые будут использоваться на так называемом «внутрисоюзном» контуре администрирования и позволят значительно повысить эффективность мер нетарифного регулирования, вводимых государствами-членами в отношении вывозимых за пределы Союза товаров. Соглашение также должно дать новый импульс работе по выстраиванию единого механизма взимания вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС», – добавил Андрей Слепнев.

Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, разработано в соответствии с пунктом 3.1.7 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.