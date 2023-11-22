Коллегия Евразийской экономической комиссии оштрафовала компанию из Беларуси и ее руководителя за недобросовестную конкуренцию на трансграничном рынке услуг кальянных заведений.

Как сообщает ЕЭК, общая сумма штрафов составила около 800 тыс. российских рублей.

Ранее в комиссию обратились две российские компании – создатели и организаторы известной сети кальянных заведений HOOKAH PLACE с заявлением на недобросовестные действия белорусской компании. По их мнению, нарушитель вводил в заблуждение потребителей относительно своей причастности к известному российскому бренду.

В ходе рассмотрения дела установлено, что белорусская компания зарегистрировала на территории Беларуси товарный знак, схожий со знаком российских компаний, но с небольшим отличием – HOOKAHPLACE (слитно). При этом выяснилось, что российские предприниматели зарегистрировали свой товарный знак несколькими годами ранее.

Помимо штрафов, в соответствии с решением коллегии, белорусская компания должна прекратить и не совершать в дальнейшем действия, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно производителя услуг кальянных заведений.