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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЕЭК ОШТРАФОВАЛА КОМПАНИЮ ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
15:51 22.11.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии оштрафовала компанию из Беларуси и ее руководителя за недобросовестную конкуренцию на трансграничном рынке услуг кальянных заведений.
Как сообщает ЕЭК, общая сумма штрафов составила около 800 тыс. российских рублей.
Ранее в комиссию обратились две российские компании – создатели и организаторы известной сети кальянных заведений HOOKAH PLACE с заявлением на недобросовестные действия белорусской компании. По их мнению, нарушитель вводил в заблуждение потребителей относительно своей причастности к известному российскому бренду.
В ходе рассмотрения дела установлено, что белорусская компания зарегистрировала на территории Беларуси товарный знак, схожий со знаком российских компаний, но с небольшим отличием – HOOKAHPLACE (слитно). При этом выяснилось, что российские предприниматели зарегистрировали свой товарный знак несколькими годами ранее.
Помимо штрафов, в соответствии с решением коллегии, белорусская компания должна прекратить и не совершать в дальнейшем действия, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно производителя услуг кальянных заведений.
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