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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОДДЕРЖАЛА САНКЦИИ ПРОТИВ БЕЛОРУССКОЙ ОБОРОННОЙ СФЕРЫ НА 50 ЛЕТ
14:43 22.11.2023
Верховная Рада поддержала президентское постановление № 10271, предлагающее секторальные санкции против России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Постановление поддержали 304 депутата. Автором постановления выступил президент Владимир Зеленский на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 ноября 2023 года.
Президент предлагает ввести следующие санкции:
запретить операции с товарами и услугами с резидентами РФ и Беларуси, в том числе проводимые через граждан других государств;
приостановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов РФ и Беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
запретить передавать резидентам России и Беларуси технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;
не регистрировать и не аккредитовать организации коллективного управления, учредителями которых являются резиденты России и Беларуси;
прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты России и Беларуси по поводу товаров военного назначения и двойного использования.
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