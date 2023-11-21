Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 ноября утвердила Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности подвижного состава метрополитена».

Как сообщает ЕЭК, программа обеспечивает разработку межгосударственных стандартов, устанавливающих требования и методы контроля в отношении двух групп продукции, на которую распространяются требования указанного техрегламента – подвижной состав метрополитена и его составные части, и предусматривает разработку 39 межгосударственных стандартов.

Ответственным разработчиком стандартов определена Российская Федерация.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности подвижного состава метрополитена» (TP ЕАЭС 052/2021) утвержден Решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2021 года № 137 и вступит в силу со 2 января 2025 года.