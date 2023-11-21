В принятом на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 21 ноября решении унифицированы наименования лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с вышедшей в 2022 году частью 2 Фармакопеи Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, принятое решение позволит установить единые подходы к формированию наименований лекарственных форм и использованию унифицированных терминов в соответствии с Фармакопеей Союза для оценки качества лекарственных форм и их единообразного указания при ведении единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Союза.

Также документ дополнен номенклатурой лекарственных форм ветеринарных лекарственных препаратов. Это необходимо для единообразного подхода к формированию наименований указанных лекарственных форм и проведению оценки качества ветеринарных лекарственных препаратов уполномоченными органами (экспертными учреждениями) государств ЕАЭС в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств и единообразного указания лекарственных форм при ведении реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов Союза.