|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В ЕАЭС УНИФИЦИРОВАНЫ НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:45 21.11.2023
В принятом на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 21 ноября решении унифицированы наименования лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с вышедшей в 2022 году частью 2 Фармакопеи Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, принятое решение позволит установить единые подходы к формированию наименований лекарственных форм и использованию унифицированных терминов в соответствии с Фармакопеей Союза для оценки качества лекарственных форм и их единообразного указания при ведении единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Союза.
Также документ дополнен номенклатурой лекарственных форм ветеринарных лекарственных препаратов. Это необходимо для единообразного подхода к формированию наименований указанных лекарственных форм и проведению оценки качества ветеринарных лекарственных препаратов уполномоченными органами (экспертными учреждениями) государств ЕАЭС в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств и единообразного указания лекарственных форм при ведении реестра зарегистрированных ветеринарных лекарственных препаратов Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2023
Курсы в банках
на 21.11.2023
Конвертация в банках
на 21.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте