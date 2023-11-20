Индекс потребительских цен на товары и услуги в Евразийском экономическом союзе в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года составил 100,8%, с декабрем 2022 года – 105,6%, с октябрем 2022 года – 107,0%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с октябрем 2022 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 9,8%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 6,3%, на непродовольственные товары – на 5,7%.

Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 10,4%) и Кыргызстане (на 7,2%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Кыргызстане (на 13,8%) и Казахстане (на 11,1%), на платные услуги – в Казахстане (на 11,0%).