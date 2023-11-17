Перспективы взаимодействия в сфере транспорта, проблематику подготовки документов, определяющих регулирование в сфере автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта обсудил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем.

Встреча состоялась в рамках визита министра ЕЭК в Минск с 15 ноября по 17 ноября.

Как сообщает ЕЭК, стороны подробно рассмотрели подготовку дорожной карты по реализации Основных направлений транспортной политики стран ЕАЭС на 2024-2026 годы. Арзыбек Кожошев обозначил мероприятия дорожной карты, по которым выявлены принципиальные разногласия на экспертном уровне, и предложил алгоритм работы.

"На данном этапе крайне важно вывести дискуссии за рамки проекта документа, продолжить по спорным редакциям работу на консультативных, совещательных площадках Комиссии, достичь компромиссных решений и дополнить дорожную карту. Документ должен быть принят главами правительств в I полугодии 2024 года", - отметил министр ЕЭК.

Евразийский и белорусский министры договорились, что обсудят вопросы реализации транспортной политики, проблемы отраслевой интеграции и ее перспективы на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза.

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза формируется на каждые три года в рамках исполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года № 19 «Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза». В настоящее время ведется работа над дорожной картой на 2024-2026 годы.