ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДОЛЖАЕТ ПРОРАБОТКУ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ТРАНСПОРТУ НА 2024-2026 ГОДЫ


11:00 20.11.2023

Перспективы взаимодействия в сфере транспорта, проблематику подготовки документов, определяющих регулирование в сфере автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта обсудил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем.

Встреча состоялась в рамках визита министра ЕЭК в Минск с 15 ноября по 17 ноября.

Как сообщает ЕЭК, стороны подробно рассмотрели подготовку дорожной карты по реализации Основных направлений транспортной политики стран ЕАЭС на 2024-2026 годы. Арзыбек Кожошев обозначил мероприятия дорожной карты, по которым выявлены принципиальные разногласия на экспертном уровне, и предложил алгоритм работы.

"На данном этапе крайне важно вывести дискуссии за рамки проекта документа, продолжить по спорным редакциям работу на консультативных, совещательных площадках Комиссии, достичь компромиссных решений и дополнить дорожную карту. Документ должен быть принят главами правительств в I полугодии 2024 года", - отметил министр ЕЭК.

Евразийский и белорусский министры договорились, что обсудят вопросы реализации транспортной политики, проблемы отраслевой интеграции и ее перспективы на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза.

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза формируется на каждые три года в рамках исполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года № 19 «Об Основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза». В настоящее время ведется работа над дорожной картой на 2024-2026 годы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2023
валюта курс
EUR 3.3686
USD 3.1040
RUB 3.4840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3563 -0
USD 3.1040 +0.0007
RUB 3.4840 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3800
USD 3.1140 3.1250
RUB 3.4550 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0890
EUR/RUB 97.6000 98.4000
USD/RUB 89.7000 90.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте