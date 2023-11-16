Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 16 ноября 2023 г. встретился с членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, на встрече рассмотрены вопросы создания общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики.

«В этом году мы достаточно серьезно продвинулись по программам формирования общих энергорынков, многое сделано в части общего рынка электроэнергии. По газу где-то есть отдельные моменты, но мы и там продвигаемся, многие вопросы уже урегулировали, нашли согласованные подходы», - отметил Виктор Каранкевич.

В свою очередь Арзыбек Кожошев подчеркнул важность выработки взаимоприемлемых решений по общим энергорынкам. «На предстоящем заседании нам предстоит обсудить эти вопросы», - сказал он.

В ходе поездки в Минск министр ЕЭК посетил объекты УП «Мингаз». Он отметил положительный опыт Беларуси в сфере газификации: «Вы являетесь лидером на пространстве ЕАЭС, у вас есть, чему поучиться». Арзыбек Кожошев также поделился мнением о достижениях Беларуси в атомной энергетике: «БелАЭС - это самая современная атомная электростанция. Все, что сделано в рамках проекта, - впечатляет».