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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС В 2023 ГОДУ УСТРАНИЛИ ВОСЕМЬ БАРЬЕРОВ
17:30 16.11.2023
С начала 2023 года на внутреннем рынке Евразийского экономического союза устранили восемь барьеров, пять препятствий с признаками барьеров и одно ограничение. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
По ее словам, на сегодня в реестре препятствий и барьеров содержатся три барьера. Вся информация о препятствиях содержится на портале функционирования внутренних рынков союза.
«С помощью портала любое физическое и юридическое лицо может обратиться по вопросам препятствий и барьеров. На портале содержится информация по квалификации препятствий на внутреннем рынке союза. На нем размещены аналитическая информация, подготовленная комиссией, и ответы на часто возникающие вопросы в сфере функционирования союза, а также краткая и актуальная информация о рассмотренных и рассматриваемых кейсах по регулированию споров в рамках функционирования внутренних рынков союза», - рассказала Ия Малкина.
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