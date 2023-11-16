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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
В ЕАЭС ПРИНЯЛИ КОНЦЕПЦИЮ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
13:17 16.11.2023
Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 14 ноября приняла рекомендацию о концепции внедрения принципов зеленой экономики в Евразийском экономическом союзе.
По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, документ разработан в целях реализации пункта 8.3.7 Стратегии-2025.
Как сообщает ЕЭК, в документе определены четыре принципа зеленой экономики в ЕАЭС: транспарентность и кооперационная привлекательность при реализации зеленых проектов, обмен опытом и наработанной практикой национальных систем климатического регулирования между государствами-членами, экономическая эффективность, увеличение разрыва между экономическим ростом и антропогенным воздействием на окружающую среду.
«В подготовленной концепции впервые на уровне ЕАЭС определен набор международно признанных критериев отнесения проектов к зеленым. Использование этих критериев позволит каждому государству Союза обеспечить, с одной стороны, необходимый баланс между защитой экологии и климата и, с другой стороны, достижением национальных целей устойчивого социально-экономического развития», - отметил Сергей Глазьев.
Применение общеевразийских подходов к развитию зеленой экономики создает условия для взаимного признания национальных систем экологического регулирования и неприменения так называемых климатических барьеров, причем не только между государствами ЕАЭС, но и с поддерживающими эти принципы внешними партнерами Союза.
«Согласованные подходы к зеленой трансформации - важнейший, но вместе с тем, только первый этап предстоящей работы», - заключил Сергей Глазьев.
Странам ЕАЭС рекомендовано принимать во внимание концепцию при разработке мер по переходу к зеленой экономике.
Документ опубликован на сайте ЕЭК.
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