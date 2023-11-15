Эксперты стран Евразийского экономического союза под председательством заместителя директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Григора Оганяна на очередном заседании профильной рабочей группы 14 ноября обсудили новый комплексный порядок регистрации трех видов таможенных деклараций: декларации на товары, транзитной декларации и декларации на транспортное средство.

Как сообщает ЕЭК, новый порядок учитывает приоритет электронного декларирования и возможности автоматической регистрации.

Дополнительное обсуждение этого документа вызвано необходимостью рассмотрения дополнительно поступивших предложений бизнеса.

«Мы хотели бы прийти к логическому завершению работы по данному новому и отражающему современные реалии порядку, прежде всего в части обеспечения должного правового регулирования вопроса авторегистрации», – отметил Григор Оганян.

Рабочая группа по таможенному декларированию создана в соответствии с решением Консультативного комитета по таможенному регулированию ЕЭК 10 ноября 2021 года.