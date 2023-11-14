Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении с 5% до 0% ставок ввозных таможенных пошлин в отношении сырого глицерина, глицериновой воды и глицеринового щелока позиции 1520 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС сроком на два года.

«Обнуление ставки на указанное сырье позволит снизить себестоимость выработки очищенного глицерина, который в дальнейшем используется в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях. Это, в свою очередь, поспособствует увеличению промышленного и сельскохозяйственного производства, а также повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

При этом он подчеркнул, что на территории Евразийского экономического союза сырой глицерин не производится.

Кроме того, с 5 до 0% сроком на два года была снижена ставка в отношении феррониобия (код 7202 93 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), используемого для производства специальных сталей: высокопрочной трубной стали, конструкционной стали, свариваемой и хладостойкой стали. Соответствующий сплав способствует увеличению пластичности и коррозионной стойкости при добавлении к жаропрочным и нержавеющим сталям, а введение феррониобия в конструкционные стали улучшает свариваемость, повышает прочность и пластичность.

«Введение меры будет содействовать устранению дефицита феррониобия на рынке ЕАЭС, снижению себестоимости производства специальных сталей, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей предприятий наших стран», – рассказал Ваагн Казарян.

Как сообщает ЕЭК, решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.