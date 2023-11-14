|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
АГРАРНЫЕ ВУЗЫ И БИЗНЕС СТРАН ЕАЭС ПОДГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
14:49 14.11.2023
16 ноября состоится открытие совместного образовательного курса «Селекция и семеноводство сахарной свеклы». Учебный проект, организованный при координации Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, является результатом совместной работы руководителей ряда вузов и представителей бизнес-сообщества Беларуси, Кыргызстана и России.
Как сообщает ЕЭК, актуальность проведения образовательного курса не вызывает сомнения с учетом импортной зависимости от посевного материала сахарной свеклы при наличии высокого потенциала развития собственной селекционно-семеноводческой базы в странах ЕАЭС. В этой связи необходима подготовка квалифицированных кадров для обеспечения отрасли высокопродуктивными семенами.
В целях подготовки практикоориентированных специалистов наряду с ведущими преподавателями аграрных вузов примут участие представители отраслевого бизнеса и науки. В частности, а рамках открытия курса состоится первая лекция директора Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим», доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Прянишникова. Он ознакомит студентов с результатами работы компании в области адаптивной селекции.
Этот проект станет третьим с момента подписания меморандума по развитию взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза в сфере подготовки кадров для промышленности и агропромышленного комплекса от 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2023
Курсы в банках
на 14.11.2023
Конвертация в банках
на 14.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте