16 ноября состоится открытие совместного образовательного курса «Селекция и семеноводство сахарной свеклы». Учебный проект, организованный при координации Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, является результатом совместной работы руководителей ряда вузов и представителей бизнес-сообщества Беларуси, Кыргызстана и России.

Как сообщает ЕЭК, актуальность проведения образовательного курса не вызывает сомнения с учетом импортной зависимости от посевного материала сахарной свеклы при наличии высокого потенциала развития собственной селекционно-семеноводческой базы в странах ЕАЭС. В этой связи необходима подготовка квалифицированных кадров для обеспечения отрасли высокопродуктивными семенами.

В целях подготовки практикоориентированных специалистов наряду с ведущими преподавателями аграрных вузов примут участие представители отраслевого бизнеса и науки. В частности, а рамках открытия курса состоится первая лекция директора Департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим», доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Прянишникова. Он ознакомит студентов с результатами работы компании в области адаптивной селекции.

Этот проект станет третьим с момента подписания меморандума по развитию взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза в сфере подготовки кадров для промышленности и агропромышленного комплекса от 2021 года.