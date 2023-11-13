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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ НЕ ПРИЕДЕТ В МИНСК НА САММИТ ОДКБ
12:43 14.11.2023
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Согласно информации, по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Лукашенко.
«Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в <...> Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении.
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