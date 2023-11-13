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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АРМЕНИИ НЕ ПРИЕДЕТ В МИНСК НА САММИТ ОДКБ

12:43 14.11.2023 Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Согласно информации, по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Лукашенко. «Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в <...> Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении.