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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ AI JOURNEY СОСТОИТСЯ 22-24 НОЯБРЯ
12:10 13.11.2023
Восьмая международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет уже в ноябре и соберет ведущих российских и международных экспертов.
Мероприятие, организованное российским Сбербанком, будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.
Участников AI Journey ждут презентации и выступления ведущих экспертов в рамках трех тематических треков: наука, бизнес и общество. Слушатели ознакомятся с лучшими практиками и кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики и такими передовыми технологиями, как компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), графы (Graphs), большие языковые модели (LLM) и генеративный ИИ. На площадке также обсудят вопросы регуляторики и этики, роль ИИ в создании решений на благо общества, устойчивого развития и ESG.
По традиции на мероприятии будут подведены итоги открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.
«Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для научного сообщества нашей страны. В прошлом году с докладами на ней выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, а трансляцию мероприятия посмотрели зрители из 193 стран мира. Искусственный интеллект наделяет человека поистине сверхвозможностями, помогает раскрывать новые таланты, познавать неизведанное и совершать великие открытия. ИИ позволяет нашим разработчикам создавать топовые продукты, конкурентоспособные на мировой арене. Приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в AI Journey», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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