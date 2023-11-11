Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической политики Армен Арутюнян 8 ноября в режиме видеоконференции провел консультации с руководителем региональных программ Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии Раймундом Йеле и директором Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олегом Кобяковым.

Как сообщает ЕЭК, в ходе консультаций стороны обменялись мнениями по актуальной повестке сотрудничества, в том числе обсудили состояние взаимодействия в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО, подвели итоги реализации плана мероприятий на 2018-2023 годы, а также наметили перспективные направления совместной работы.

«Для нас представляет значительный интерес использование богатого опыта, накопленного в ФАО, в таких сферах, как совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы государств Союза в области органического сельского хозяйства, семеноводства, овощеводства и плодоводства, унификации методик геномной селекции и оценки, применяемых при разведении крупного рогатого скота», – сказал Армен Арутюнян.

В свою очередь Раймунд Йеле отметил, что ЕЭК для ФАО является стратегическим партнером, который содействует реализации приоритетных направлений сотрудничества в аграрной сфере.

«Наше взаимодействие и в дальнейшем будет системно развиваться, все запланированные ранее мероприятия и договоренности будут реализованы», – заключил он.

По итогам встречи стороны договорились продолжить интенсивные контакты для реализации насыщенной повестки взаимодействия ЕЭК и ФАО, а также по разработке и согласованию новых проектов меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО и плана мероприятий по реализации меморандума на 2024-2028 годы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) – международная организация под патронатом Организации Объединенных Наций. ФАО является ведущей структурой в системе ООН, занимающейся проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства.