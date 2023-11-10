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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


ЕЭК ПОДНИМАЕТ ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ В ОТРАСЛИ СТАНКОСТРОЕНИЯ


16:48 10.11.2023

ЕЭК поднимаются вопросы снижения уровня импортозависимости в отрасли станкостроения. Об этом в рамках двух крупных международных отраслевых выставочных мероприятий – «Металл-Экспо 2023» и Mitex 2023 – заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Рогожник.

«Сегодня перед нашими странами стоит важная задача по привлечению научно-исследовательских объединений к участию в работе евразийских технологических платформ. Это необходимо для консолидации научного потенциала государств ЕАЭС на пути достижения технологического суверенитета», – отметил Николай Рогожник.

Как сообщает ЕЭК, в рамках мероприятий представители промышленного блока комиссии провели ряд деловых встреч и консультаций с представителями промышленности и научно-исследовательских кругов, обсудив с ними актуальные и значимые для развития отраслей вопросы. Стороны определили приоритетные направления развития кооперационного взаимодействия и углубления интеграционных процессов в отрасли машиностроения в рамках ЕАЭС.

В ходе участия в дискуссиях круглом стола «Примеры и возможности успешного импортозамещения», сессии «Эффекты полного цикла жизни - новый приоритет в создании стратегической инфраструктуры» и конференции «Рынок электроинструмента и средств малой механизации. Состояние и перспективы» Николай Рогожник поднял вопросы снижения уровня импортозависимости по ряду наименований готовой продукции, компонентной базы и станков для их производства. Отдельное внимание представитель ЕЭК уделил обсуждению вопросов развития интеграционного взаимодействия в конструкторско-исследовательском сегменте.

Делегация комиссии посетила экспозиции, затрагивающие производство строительно-монтажного инструмента и металлообрабатывающего оборудования, а также технологические и научно-технические достижения в данной области.

Московская международная выставка MITEX – центральное региональное событие, которое объединяет производителей, поставщиков и потребителей инструмента как государств ЕАЭС, так и стран СНГ.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» - одно из центральных событий в области демонстрации технических достижений в области производства современного оборудования для металлообработки.

Всего в мероприятиях приняли участие более 1 тыс. компаний из разных стран.
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