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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ В ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАЛИЧИЕ ЛИСТЕРИЙ
15:59 10.11.2023
Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствие в продукции белорусского предприятия.
Как сообщает ведомство, при исследовании малосоленого филе форели производства ООО «Рыбоконсервный комбинат Столичный» подтверждено наличие листерий.
В отношении белорусского предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.
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