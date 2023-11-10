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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВЫЯВИЛ В ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАЛИЧИЕ ЛИСТЕРИЙ

15:59 10.11.2023 Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствие в продукции белорусского предприятия. Как сообщает ведомство, при исследовании малосоленого филе форели производства ООО «Рыбоконсервный комбинат Столичный» подтверждено наличие листерий. В отношении белорусского предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля.