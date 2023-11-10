СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС ВЫРОСЛО НА 3,5%

15:00 10.11.2023 В январе-сентябре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,5% к уровню января-сентября 2022 года. Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 8,1%, Казахстане – на 4,4%, России – на 3,3%, Кыргызстане – на 0,7%; снижение – в Армении – на 0,6%.