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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЕАЭС ВЫРОСЛО НА 3,5%
15:00 10.11.2023
В январе-сентябре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,5% к уровню января-сентября 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, рост промышленного производства наблюдался в Беларуси – на 8,1%, Казахстане – на 4,4%, России – на 3,3%, Кыргызстане – на 0,7%; снижение – в Армении – на 0,6%.
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