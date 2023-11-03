Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщает его пресс-служба.

Данным протоколом Высший Евразийский экономический совет наделяется дополнительными полномочиями. Они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, процедуры обращения за предоставлением статуса наблюдателя при Союзе, порядка возможного введения сторонами экстренных фитосанитарных мер и разработки программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей.

Кроме того, он подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов. Он предусматривает возможность принятия Советов ЕЭК решения о финансовой поддержке проектов за счет союзного бюджета.