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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О ЕАЭС
10:05 03.11.2023
Лукашенко подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", сообщает его пресс-служба.
Данным протоколом Высший Евразийский экономический совет наделяется дополнительными полномочиями. Они касаются определения общих принципов установления в законодательстве стран ЕАЭС ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, процедуры обращения за предоставлением статуса наблюдателя при Союзе, порядка возможного введения сторонами экстренных фитосанитарных мер и разработки программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей.
Кроме того, он подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов. Он предусматривает возможность принятия Советов ЕЭК решения о финансовой поддержке проектов за счет союзного бюджета.
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