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ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГПРОМА»

11:41 01.11.2023 Коллегия ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности продукции легкой промышленности»/ Как сообщает ЕЭК, перечни стандартов к союзному техническому регламенту «О безопасности продукции легкой промышленности» дополнены 17 межгосударственными стандартами и двумя национальными стандартами Российской Федерации. Ограничен период применения для 20 ранее включенных национальных стандартов и шести межгосударственных в связи с включением в перечень новых межгосударственных стандартов. Кроме того, перечни дополнены двумя методиками измерений, разработанными Комиссией в рамках НИР: это методики по определению капролактама и толуилендиизоцианата. Благодаря чему после принятия этого решения все требования техрегламента будут обеспечены методами испытаний и измерений.