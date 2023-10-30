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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЦБ АРМЕНИИ ПОНИЗИЛ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,5%
12:06 31.10.2023
Совет ЦБ Армении на заседании 31 октября понизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта, установив на уровне 9.5%, сообщает пресс-служба регулятора.
Решением Совета понижены также ставка ломбардного репо – до 11% и ставка привлечения денежных средств – до 8%.
Это четвертое понижение ставки рефинансирования с начала года.
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