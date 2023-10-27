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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ФОНДОВЫЕ БИРЖИ АРМЕНИИ И КАЗАХСТАНА СТАЛИ ЛИДЕРАМИ РОСТА В ЕАЭС ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ
10:47 30.10.2023
В третьем квартале 2023 года в Евразийском экономическом союзе лидерами роста по объемам торгов стали фондовые биржи Армении и Казахстана, в том числе Astana International Exchange (AIX), где зафиксирован существенный рост уже третий квартал подряд.
Как сообщает ЕЭК, на фондовом рынке России отмечается рост объемов торгов акциями, долговыми ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой при сокращении сделок РЕПО относительно аналогичного периода прошлого года.
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