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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


С НАЧАЛА 2023 ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ЕАЭС ВЫРОСЛИ НА 18,7%


17:11 27.10.2023

Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года составил 104,4%, с декабрем 2022 года – 118,7%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2022 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 45,1%).

При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 13%, по видам деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» и «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 6,8%.
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