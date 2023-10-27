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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 0,7%
13:43 27.10.2023
Цены производителей сельскохозяйственной продукции по Евразийскому экономическому союзу в сентябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 0,7%.
При этом на продукцию растениеводства цены снизились на 6%, на продукцию животноводства – выросли на 3,1%.
Как сообщает ЕЭК, снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции отмечалось в Армении (на 31,2%), Беларуси (на 8,4%), Казахстане (на 5,6%) и Кыргызстане (на 1,7%).
При этом в России зафиксирован прирост цен (на 1,5%).
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