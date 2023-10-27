Цены производителей сельскохозяйственной продукции по Евразийскому экономическому союзу в сентябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 0,7%.

При этом на продукцию растениеводства цены снизились на 6%, на продукцию животноводства – выросли на 3,1%.

Как сообщает ЕЭК, снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции отмечалось в Армении (на 31,2%), Беларуси (на 8,4%), Казахстане (на 5,6%) и Кыргызстане (на 1,7%).

При этом в России зафиксирован прирост цен (на 1,5%).