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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КВОТУ ЕАЭС НА БЕСПОШЛИННЫЙ ИМПОРТ 48 ТЫС. ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
12:35 27.10.2023
Совет ЕЭК на ближайшем заседании может рассмотреть возможность беспошлинного импорта электромобилей на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Беларуси.
Согласно информации, беспошлинный импорт будет разрешен на 2 года, квота Беларуси составит 48 тыс. электромобилей.
«Совет ЕЭК <...> рассмотрит вопрос о предоставлении тарифной льготы на 2 года в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями (для Республики Беларусь – 48 тыс. штук)», - говорится в сообщении ведомства.
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