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БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КВОТУ ЕАЭС НА БЕСПОШЛИННЫЙ ИМПОРТ 48 ТЫС. ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

12:35 27.10.2023 Совет ЕЭК на ближайшем заседании может рассмотреть возможность беспошлинного импорта электромобилей на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Беларуси. Согласно информации, беспошлинный импорт будет разрешен на 2 года, квота Беларуси составит 48 тыс. электромобилей. «Совет ЕЭК <...> рассмотрит вопрос о предоставлении тарифной льготы на 2 года в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями (для Республики Беларусь – 48 тыс. штук)», - говорится в сообщении ведомства.