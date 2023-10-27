|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА ОБЩЕМ ЭНЕРГОРЫНКЕ
10:36 27.10.2023
Главы правительств стран Евразийского экономического союза утвердили Правила взаимной торговли электрической энергией, а также Правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.
Как сообщает ЕЭК, это два из четырех основных правил, которые необходимо принять в Союзе для успешного функционирования общего рынка электроэнергии.
Принятие этих документов завершило очередной этап формирования правовой базы для функционирования общего электроэнергетического рынка Союза.
По словам министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева, принятие пакета правил является серьезным шагом к созданию такого рынка. Правила позволят ускорить подготовку операторов централизованной торговли и регистратора к созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей работу рынка.
Комиссии и странам Союза еще предстоит провести немало мероприятий по завершению подготовки оставшихся правил функционирования общего электроэнергетического рынка и нормативных правовых актов, обеспечивающих его надлежащую работу.
Правила взаимной торговли электроэнергией предусматривают порядок и процедуры доступа участников к общему рынку, заключения договора о присоединении, механизмы взаимодействия участников торговли с инфраструктурой будущего рынка. Кроме того, в правилах определен порядок заключения, регистрации, учета, расторжения договоров купли-продажи, содержится перечень межгосударственных сечений, на которых будет осуществляться торговля.
Правилами определения и распределения пропускной способности обеспечиваются необходимые условия для функционирования общего электроэнергетического рынка и недискриминационное использование его участниками пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. Принятие правил необходимо для снижения экономических рисков продавцов и покупателей электроэнергии, которые возможны из-за технической нереализуемости сделок, заключенных на общем рынке Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2023
Курсы в банках
на 27.10.2023
Конвертация в банках
на 27.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте