Главы правительств стран Евразийского экономического союза утвердили Правила взаимной торговли электрической энергией, а также Правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.

Как сообщает ЕЭК, это два из четырех основных правил, которые необходимо принять в Союзе для успешного функционирования общего рынка электроэнергии.

Принятие этих документов завершило очередной этап формирования правовой базы для функционирования общего электроэнергетического рынка Союза.

По словам министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева, принятие пакета правил является серьезным шагом к созданию такого рынка. Правила позволят ускорить подготовку операторов централизованной торговли и регистратора к созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей работу рынка.

Комиссии и странам Союза еще предстоит провести немало мероприятий по завершению подготовки оставшихся правил функционирования общего электроэнергетического рынка и нормативных правовых актов, обеспечивающих его надлежащую работу.

Правила взаимной торговли электроэнергией предусматривают порядок и процедуры доступа участников к общему рынку, заключения договора о присоединении, механизмы взаимодействия участников торговли с инфраструктурой будущего рынка. Кроме того, в правилах определен порядок заключения, регистрации, учета, расторжения договоров купли-продажи, содержится перечень межгосударственных сечений, на которых будет осуществляться торговля.

Правилами определения и распределения пропускной способности обеспечиваются необходимые условия для функционирования общего электроэнергетического рынка и недискриминационное использование его участниками пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. Принятие правил необходимо для снижения экономических рисков продавцов и покупателей электроэнергии, которые возможны из-за технической нереализуемости сделок, заключенных на общем рынке Союза.