Россельхознадзор с 20 октября 2023 года возобновил поставки в Россию птицеводческой продукции трех белорусских предприятий.

Как сообщает ведомство, производственный цех «Новоселки» РДСУП «Белоруснефть-Особино», РДСУП «Белоруснефть-Особино» и производственная площадка при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» вновь могут поставлять свою продукцию в Россию.

«Решение принято по результатам анализа материалов, направленных уполномоченными в области ветеринарии органами Беларуси <...>, информации о проведенной работе по устранению несоответствий, послуживших причиной ограничений, а также принятию превентивных мер для предотвращения повторных выявлений», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что продукция будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.