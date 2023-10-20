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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ТРЕХ ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
11:20 23.10.2023
Россельхознадзор с 20 октября 2023 года возобновил поставки в Россию птицеводческой продукции трех белорусских предприятий.
Как сообщает ведомство, производственный цех «Новоселки» РДСУП «Белоруснефть-Особино», РДСУП «Белоруснефть-Особино» и производственная площадка при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» вновь могут поставлять свою продукцию в Россию.
«Решение принято по результатам анализа материалов, направленных уполномоченными в области ветеринарии органами Беларуси <...>, информации о проведенной работе по устранению несоответствий, послуживших причиной ограничений, а также принятию превентивных мер для предотвращения повторных выявлений», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что продукция будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля.
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