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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ЭКСПЕРИМЕНТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРОДЛИЛИ ДО 1 ИЮЛЯ 2024 ГОДА
10:13 23.10.2023
Совет ЕЭК до 1 июля 2024 года продлил срок реализации эксперимента Беларуси и России по навигационным пломбам.
Как сообщает ЕЭК, решение принято ввиду заинтересованности бизнеса в продолжении этого эксперимента.
Эксперимент по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Беларуси и убывающих с территории Российской Федерации, успешно реализуется уже на протяжении восьми месяцев.
Эксперимент стартовал 13 февраля 2023 года. За указанный период навигационные пломбы применены в отношении более чем 400 перевозок указанной продукции. Промежуточные результаты эксперимента весной 2023 года уже были рассмотрены на Совете Евразийской экономической комиссии, где было принято решение о продлении эксперимента до конца нынешнего года.
Кроме этого, полученный в рамках эксперимента практический опыт учитывался при подготовке нормативных актов комиссии, необходимых для начала реализации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года.
Соглашение направлено на обеспечение законного оборота товаров в ЕАЭС путем расширения использования современных технических и технологических решений при организации перевозок по территории Союза, а также минимизацию применения мер таможенного и иных видов госконтроля в отношении перевозок товаров (при транзите, экспорте и во взаимной торговле).
Эксперимент проводится в соответствии с распоряжением Совета ЕЭК от 17 октября 2022 года № 29. Его проведение инициировано белорусской стороной в целях проработки дополнительной возможности по обеспечению возможности вывоза с территории России лесоматериалов, помещенных под таможенную процедуру экспорта, через пункты пропуска, не указанные в постановлениях правительства РФ от 15 июля 2010 года и от 30 декабря 2011 года, а также в целях подготовки сторон и участников ВЭД к практической реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территориям двух и более государств Союза.
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