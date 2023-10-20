Совет ЕЭК до 1 июля 2024 года продлил срок реализации эксперимента Беларуси и России по навигационным пломбам.

Как сообщает ЕЭК, решение принято ввиду заинтересованности бизнеса в продолжении этого эксперимента.

Эксперимент по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Беларуси и убывающих с территории Российской Федерации, успешно реализуется уже на протяжении восьми месяцев.

Эксперимент стартовал 13 февраля 2023 года. За указанный период навигационные пломбы применены в отношении более чем 400 перевозок указанной продукции. Промежуточные результаты эксперимента весной 2023 года уже были рассмотрены на Совете Евразийской экономической комиссии, где было принято решение о продлении эксперимента до конца нынешнего года.

Кроме этого, полученный в рамках эксперимента практический опыт учитывался при подготовке нормативных актов комиссии, необходимых для начала реализации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок от 19 апреля 2022 года.

Соглашение направлено на обеспечение законного оборота товаров в ЕАЭС путем расширения использования современных технических и технологических решений при организации перевозок по территории Союза, а также минимизацию применения мер таможенного и иных видов госконтроля в отношении перевозок товаров (при транзите, экспорте и во взаимной торговле).

Эксперимент проводится в соответствии с распоряжением Совета ЕЭК от 17 октября 2022 года № 29. Его проведение инициировано белорусской стороной в целях проработки дополнительной возможности по обеспечению возможности вывоза с территории России лесоматериалов, помещенных под таможенную процедуру экспорта, через пункты пропуска, не указанные в постановлениях правительства РФ от 15 июля 2010 года и от 30 декабря 2011 года, а также в целях подготовки сторон и участников ВЭД к практической реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территориям двух и более государств Союза.