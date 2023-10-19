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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ


В КАЗАХСТАНЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАПРЕТЕ ЭКСПОРТА В РОССИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НАЗВАЛИ НЕКОРРЕКТНОЙ


10:31 20.10.2023

Министерство торговли и интеграции Казахстана назвало некорректной опубликованную информацию о прекращении поставок в Россию 106 видов товаров.

В официальном заявлении ведомства говорится, что запреты на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», - утверждает ведомство.

При этом министерство отмечает, что торговля товарами так называемого «двойного назначения», которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана.

«В соответствии с законодательством Казахстана в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено договором о ЕАЭС», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что экспортный контроль товаров двойного назначения «осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля».

Напомним, ранее замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения, в том числе дронов и запчастей к ним, отдельных видов электроники и других товаров.
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