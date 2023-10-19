Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров в связи с санкциями. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев

«Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны и их компоненты. Специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», – цитирует Торебаева kaztag.kz.

По его словам, эти товары не производятся в Казахстане, а ранее (до войны России с Украиной – прим.) реэкспортировались через Казахстан.

«Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся – прим.) не только на Западе, но в и других странах», - пояснил Торебаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в сентябре заявил, что республика будет соблюдать режим антироссийских санкций.