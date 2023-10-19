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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
КАЗАХСТАН ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПЕРЕСТАЛ ПОСТАВЛЯТЬ РФ БОЛЕЕ 100 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ
17:49 19.10.2023
Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров в связи с санкциями. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев
«Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны и их компоненты. Специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», – цитирует Торебаева kaztag.kz.
По его словам, эти товары не производятся в Казахстане, а ранее (до войны России с Украиной – прим.) реэкспортировались через Казахстан.
«Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт – нет. Они (производятся – прим.) не только на Западе, но в и других странах», - пояснил Торебаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в сентябре заявил, что республика будет соблюдать режим антироссийских санкций.
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