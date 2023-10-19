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СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
ИНФЛЯЦИЯ В ЕАЭС С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 4,8%
16:22 19.10.2023
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в сентябре 2023 года по сравнению с августом 2023 года составил 100,8%, с декабрем 2022 года – 104,8%, с сентябрем 2022 года – 106,5%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с сентябрем 2022 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги (на 9,7%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 5,4%, на непродовольственные товары – на 5,3%.
Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 11,4%) и Кыргызстане (на 7,6%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Кыргызстане (на 14,5%) и Казахстане (на 12,1%), на платные услуги – в Казахстане (на 11,9%).
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