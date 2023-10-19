|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ, ЕВРАЗЭС, ЕАЭС И БАЛТИИ
УКРАИНА И ЛАТВИЯ ВМЕСТЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НАД ЗАПУСКОМ 5G
14:51 19.10.2023
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии, чтобы вместе работать над запуском 5G. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Договорились о совместной работе над внедрением 5G в Украине, поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного интернета", – написал глава ведомства.
Латвия – одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Федоров подчеркнул, что обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.
"Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру", – добавил министр.
В Министерстве цифровой трансформации анонсируют запуск пилотной версии технологии 5G уже в 2024 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2023
Курсы в банках
на 19.10.2023
Конвертация в банках
на 19.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте